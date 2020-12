Fyrte av siste salva – traff blink

Nyheter

Tidspunktet for sprenging vart flytta utover dagen. Her var det ikkje rom for fiasko. Sprengningslaget frå Flage Maskin AS på Voss hadde berre ein sjanse. Med enden av tunnelveggen fullada av sprengstoff 50 meter under havflata og med fjorden berre seks-sju meter unna, var arbeidslaget svært interessert i å kome i mål. Tunnelarbeidet har vore i gang i fire månader, og det ville vere fint om jobben vart ferdig til jul.