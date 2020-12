Dette svarer Bent Høie om framdriften

Nyheter

MOLDE: Helseminister Bent Høie står fast på at det er Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal som må sørge for at det blir nødvendig framdrift i prosjektet med nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal slik at prosjektet blir realisert. Det skriver helseministeren i et svar til stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp).