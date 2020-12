Nyheter

Sjøfartsdirektoratet gir Boreal lov til å seile igjen

Sjøfartsdirektoratet ga sent onsdag kveld seilingstillatelse til båtene fra Boreal. Ferjetrafikken starter opp igjen fra torsdag morgen.

Onsdag ettermiddag ble alle ferjer drevet av rederiet Boreal gitt seilingsnekt av Sjøfartsdirektoratet på grunn av alvorlige sikkerhetsbrudd. Rederiet driver ferjer og hurtigbåter i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Rogaland og Vestland.

Joe Biden og Mike Pence klar for vaksinasjon

Påtroppende president i USA Joe Biden skal etter planen få sin første dose med koronavaksine tidlig neste uke, og vaksinen skal tas i en offentlig sammenheng.

Allerede fredag er det dukket for at sittende visepresident Mike Pence og kona Karen skal vaksineres i Det hvite hus. Pence ønsker at TV-stasjoner skal sende fra vaksineringen fredag morgen amerikansk tid.

USA med rekordhøye smitte- og dødstall

USA har det siste døgnet registrert både det høyeste daglige smittetallet og antall dødsfall så langt i pandemien, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Totalt ble det onsdag registrert mer enn 3.700 koronarelaterte dødstall de siste 24 timene. I samme periode ble det registrert over 250.000 nye tilfeller av covid-19-smitte, ifølge universitetets oversikt.

460 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 460 koronasmittede i Norge. Det er 58 færre enn dagen før, men hele 98 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.787 nye smittetilfeller i Norge. 2,5 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet. 133 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før. Til sammen er 402 koronasmittede personer døde i Norge siden mars.

Kina hentet hjem prøver fra månen

En ubemannet kinesisk romsonde landet i natt i regionen Indre Mongolia etter å ha gjennomført den første hjemhentingen av steinprøver fra månens overflate på mer enn 40 år.

De innhentede prøvene er trolig flere milliarder år yngre enn prøvene som tidligere er hentet av USA og Sovjetunionen. Det kan gi ny innsikt i månens historie og andre deler av solsystemet.