Solberg forsvarer beslutningen om karanteneunntak

Solberg fikk mange spørsmål knyttet til importsmitte da hun onsdag møtte pressen for å oppsummere det siste halvåret. Hun sier hun selv var involvert i diskusjonen.

– Dette er ikke noe Helsedirektoratet eller Helsedepartementet har gjort. Regjeringen har tatt beslutning om dette, sa statsministeren.

– Så er det klart at vi skal se gjennom om vi har gjort alt på en god måte. Men jeg forsvarer at vi har gjort det. Jeg mener det er riktig at vi gjorde en prioritering av det, sa hun.

Avviste at unntak bidro til smittebølge

Hun avviste at regjeringen med dette indirekte bidro til at smitten økte utover høsten, noe som har ført til kraftig innstramming under den andre bølgen. På spørsmål om hva hun tenker om at mange kanskje må feire jul alene fordi regjeringen åpnet opp for arbeidsinnvandrere, svarte hun:

– Jeg er ikke enig i premisset.

Solberg påpekte at 10 prosent av koronasmitten kan knyttes til importsmitte, men at gjestearbeidere bare representerte 38 prosent av denne andelen.

– Det betyr 3,8 prosent av smittetilfellene. Hovedsmitteutviklingen var ikke gjestearbeidere, sa Solberg.

Litt høflighet?

En SMS-utveksling som Aftenposten avdekket mellom politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og organisasjonen Norsk industri, har vakt oppsikt.

– Kanskje folk skal være litt mer høflig med hverandre, sa Solberg om hvordan hun reagerte på meldingene som ble sendt.

Saken får politisk etterspill i Stortinget, der deler opposisjonen har anklaget regjeringen for å la Norsk industri få legge betingelser som kan ha overstyrt smitteverntiltak.

– Vanlig å samarbeide om smittevernregler

Solberg mente at kritikken for SMS-kontakten mellom departementet og en lobbyorganisasjon er feilslått. Alle smittevernregler er laget i tett samarbeid med de bransjene som er berørt, påpekte hun.

– Det hadde vært helt umulig hvis vi skulle sitte å tegne og fortelle eller hvis Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet skulle gjøre det for hver enkelt bransje. Det har vi verken kapasitet til eller kunnskap nok om, sa Solberg.

Hun viste til at hvert enkelt departement har kontakt med sin bransje, og at man samarbeider om å utforme reglene. I tilfeller der det er usikkerhet, tas spørsmålene videre til smittevernmyndighetene.

– Det synes jeg ble litt underspilt i måten vi jobber med smittevernreglene på i dekningen, sa hun.

Solberg sier de aller fleste bedrifter er profesjonelle aktører som har stor egeninteresse av å hindre smitteutbrudd, og som derfor har vært svært opptatt av å følge reglene.