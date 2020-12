Nå har brannvesenet fått droneberedskap: – Å få «øyne i luften» gir oss mye verdifull informasjon

Nyheter

– I hovedsak er dronen tenkt brukt som et støtteverktøy ved branner, søk/redning og oljevernaksjoner, som igjen skaper felles situasjonsforståelse og gjør oss bedre rustet til å ta gode beslutninger når vi håndterer ulike typer hendelser. Ved hjelp av en drone kan vi effektivt grovsøke større områder ved søk etter personer eller lokalisere utslipp på sjø. Det kan også bidra til å øke sikkerheten til egne mannskaper hvis man kan bruke dronen i stedet for å sende inn mannskap i utsatte områder som for eksempel rasområder, sier varabrannsjef Trygve Lennavik i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS og Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning har i samarbeid fått på plass en operatørgodkjenning for luftfartøy uten fører. Dette lar brannvesenet operere med droner i ulike operasjoner som kan bidra til en sikrere og mer effektiv håndtering av hendelser. I dag har de to droner, den siste kjøpt inn med støtte fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

– Drone er en moderne teknologi som er med på å effektivisere skadebekjempelse i mange ulike situasjoner for brann og redningstjenesten. Derfor er vi i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal glad for å bidra med slik støtte til NORBR. Vi har alltid hatt stort fokus på skadeforebygging og på å sikre liv, helse og verdier. Det er med stor tilfredshet at vi forsetter det gode samarbeidet med NORBR og deres viktige arbeid for sikkerhet og trygghet for våre innbyggere i Nordmøre og Romsdal, sier leder for Næringsliv i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, Eyvind Pettersson.