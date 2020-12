Nyheter

Biden velger tidligere utfordrer til transportminister

Joe Biden har valgt Pete Buttigieg (38) som transportminister. Han blir han den første åpent homofile ministeren i USA noensinne. Biden sier i en uttalelse at Buttigieg er en «patriot og problemløser som står for det beste av det vi er som nasjon».

– Jeg utnevner han til transportminister fordi denne posisjonen binder sammen så mange av det utfordringene og mulighetene som ligger framfor oss, sier Biden og påpeker transportdepartementet er ansvarlig flere av hans ambisiøse planer.

518 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 518 koronasmittede i Norge. Det er 187 flere enn dagen før og 58 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.689 nye smittetilfeller i Norge.

126 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det er seks færre enn dagen før.

Google hadde epost-problemer

Google hadde tirsdag en større driftsforstyrrelse i epostprogrammet Gmail, dagen etter at internettgiganten hadde et massivt brudd som påvirker flere tjenester.

Google opplyser at Gmail fungerte som normalt igjen rundt klokken 1 natt til onsdag norsk tid, om lag to og en halv time etter at brukere begynte å rapportere om problemer.

Australia stevner Kina inn for WTO

Australia ber Verdens handelsorganisasjon (WTO) undersøke Kinas straffetoll på import av australsk bygg. Det er en betydelig opptrapping i striden mellom de to nasjonene.

Handelsminister Simon Birmingham sier Kinas innføring av importavgiften på 80 prosent mangler grunnlag og han mener den «ikke er understøttet av fakta eller kunnskap». Kina har innført sanksjoner mot en rekke produkter fra Australia, som kjøtt, tømmer og vin.