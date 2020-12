Alle ferjer og hurtigbåter fra rederiet Boreal har fått seilingsnekt

Nyheter

Samtlige ferjer og hurtigbåter i rederiet Boreal har fått seilingsnekt etter en revisjon. Det bekrefter Sjøfartsdirektoratet overfor NRK.

Boreal har ferjer og hurtigbåter i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Rogaland og Vestland.

I vår region påvirker dette hurtigbåten mellom Molde, Vestnes og Sekken. Avdelingssjef i FRAM, Stig Helle-Tautra, bekrefter til Rbnett at hurtigbåten står stille på ubestemt tid.

– Vi har vært på revisjon i Boreal. Som resultat har vi foreløpig trukket tilbake det overordnede styringssertifikatet, som igjen påvirker alle fartøyene. Det er alvorlig, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

– Vi har vært om bord på en tilleggsrevisjon i dag. På bakgrunn av denne har vi nå trukket tilbake sikkerhetsstyringsdokumentet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NTB.

Det betyr at det er funnet avvik i enkelte sikkerhetskriterier i henhold til internasjonale lover, og at fartøyene nå derfor må ligge til kai på ubestemt tid.

Aarhus kan foreløpig ikke gå i detalj på hvilke avvik som er blitt avdekket, men sier at det på et generelt grunnlag kan omfatte alt fra overordnet drift, hendelser, mangel på redningsvester eller andre feil om bord, skriver NTB.

Han understreker at situasjonen er alvorlig, men håper på en snarlig løsning.

– Vi ønsker jo ikke å holde tilbake fartøy lengre enn vi må, men vi har et ansvar med tanke på sikkerhet, sier Aarhus.

På sine sider skriver Boreal at de har lagt fram en handlingsplan til Sjøfartsdirektoratet, og avventer tilbakemelding på denne.

Siste ukene for hurtigbåten

Fra og med 1. januar vil det ikke lenger gå hurtigbåt på Romsdalsfjorden.

– Møre og Romsdal fylkeskommune ser ikke for seg at flere vil kjøpe billett på hurtigbåten når de kan krysse fjorden gratis med ferje. Med tanke på bærekraft og miljø, er det heller ikke riktig bruk av ressurser å skysse et fåtall passasjerer med hurtigbåt parallelt med ferja, sier avdelingssjef i FRAM, Stig Helle-Tautra.

Skal overta Romsdalsfjord-driften på nyåret

1. januar 2021 overtar Boreal ferjeruta E39 Molde-Vestnes. Molde og Romsdal Havn IKS markerte anledningen med en blomsteroverrekkelse på Storkaia onsdag 13.00. Havnedirektør Olav Akselvoll, Havnekaptein Arve Solholm og Økonomi og eiendomssjef Dagrun Karin Stakvik fra Molde og Romsdal Havn IKS var tilstede.

Ferja «Harøyfjord» kom fra verksted på Fiskarstrand til Molde på tirsdag. Der har den blitt bygd om fra å være en gassferje til å bli en diesel/hybrid-ferje. Onsdag ankom også søsterskipet «Karlsøyfjord» som er helt identisk. Begge ferjene lå onsdag ved storkaia i Molde.