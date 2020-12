Store sprik mellom behov og budsjett

Nyheter

– Vi har tatt ein ekstrarunde med skolane, for å høyre kva utfordringar dei slit med så dei ikkje klare å halde budsjettramma. Og nokre område skiller seg ut, sa Ivar Vereide, fagsjef for skole i Molde kommune, da han måndag orienterte politikarane i hovudutval for oppvekst, kultur og velferd.