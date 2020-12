Milliondryss over næringslivet

Nyheter

(Driva:) Under forhandlingene om kommunesammenslåingen mellom Nesset, Molde og Midsund fikk Nesset gjennomslag for at de skal ha et eget kommunedelsutvalg. Dette som en prøveordning den første valgperioden. Den klart største oppgaven til utvalget er å styre bruken av pengene i kommunens kraftfond. Fondet fylles hvert år opp med rundt åtte millioner statlige konsesjonskroner som kompensasjon for tidligere kraftutbygginger i kommunen. I fellesnemnda var det enighet om at dette er penger som i sin helhet skal brukes til å utvikle næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset.