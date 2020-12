Ane Brun koronautsetter sine innendørs norgeskonserter – igjen

Nyheter

Opprinnelig skulle hun spilt i de fire store byene i oktober i tiden 20. til 25. oktober i år.

I august kom kontrabeskjed om at konsertene ble utsatt «fordi de ikke kan gjennomføres med dagens koronarestriksjoner» – som altså betyr en maksgrense på 200 publikummere. Ane Brun skulle i stedet spilt i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim i slutten av mars og begynnelsen av april.

Men tirsdag denne førjulsuken kom beskjeden om nok en utsettelse: Nå kommer hun ikke før i september og oktober, og det er altså koronapandemien som gjør at hun utsetter innendørskonsertene sine.

Derimot holder Ane Brun fast ved datoen 22. juli: Da skal hun spille utendørskonsert på Romsdalsmuseet i hjembyen Molde under Moldejazz.

Dermed blir det nesten ett år etter slippet av denne høstens to album at Ane Brun vender tilbake for å spille dem på de store innendørsscenene. «After The Great Storm» kom i oktober, mens «How Beauty Holds The Hand Of Sorrow» fulgte i november.

Ifølge pressemeldingen stiller hun med nytt liveband, der Martin Hederos trakterer piano/keys og Johan Johan Lindström på gitar/steel er med fra gamlebandet.

De nye datoene

* Fredag 24. september – Sentrum Scene i Oslo

* Lørdag 25. september – Sentrum Scene i Oslo

* Søndag 26. september – Olavshallen i Trondheim

* Fredag 1. oktober – Zetlitz / Stavanger Konserthus

* Lørdag 2. oktober – Peer Gynt / Grieghallen i Bergen