Nyheter

– Møre og Romsdal fylkeskommune ser ikke for seg at flere vil kjøpe billett på hurtigbåten når de kan krysse fjorden gratis med ferje. Med tanke på bærekraft og miljø, er det heller ikke riktig bruk av ressurser å skysse et fåtall passasjerer med hurtigbåt parallelt med ferja, sier avdelingssjef i FRAM, Stig Helle-Tautra.