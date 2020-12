Politiet om rusbruk blant svært unge: Gjelder også mange fra Moldes nabokommuner

Nyheter

– Måten svært unge ungdommer snakket på, skremte oss. De var altfor positive, de var ambassadører for rus – det var nødvendig å balansere disse tankene. Derfor gikk vi ut i RB og i VG. Slik innledet Eirik Valved, leder for etterretning og forebygging ved Molde politistasjon, da han mandag orienterte politikerne i hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune.