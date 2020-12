Nyheter

Moldes neste motstander i Europa blir klar



Mandag blir det klart hvem Molde møter i europaligaens 16-delsfinale. Trekningen finner sted klokken 13 i Nyon i Sveits.

Også mesterligaens åttedelsfinaler trekkes. Det skjer en time tidligere.

Valgmannskollegiet i USA velger president

Valgmannskollegiet i USA kommer sammen for formelt å velge Joe Biden som landets neste president.

Oppmerksomheten om prosessen er større i år siden Donald Trump har nektet å erkjenne nederlaget og fortsetter med sine påstander om juks og forsøk på å omstøte valgresultatet, blant annet ved å påvirke valgkollegiet.

Nominasjonsmøte i Oslo Høyre

Oslo Høyre skal avgjøre hvem som skal stå på de øverste plassene på partiets stortingsliste i Oslo. Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup og Heidi Nordby er innstilt til de tre øverste plassene. Møtet finner sted digitalt fra klokken 18.

Oslo Høyre har i perioden 2017 til 2021 hatt seks stortingsrepresentanter. Det er ventet at resultatene vil være klare mellom klokken 20 og 21.

EUs innenriksministre skal drøfte asylreform

EUs innenriksministre møtes på video for blant annet å diskutere forslaget til ny asylpakt. Norge deltar ved statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet.

Forslaget til ny pakt går bort fra kravet om obligatorisk omfordeling og åpner for at EU-land i stedet kan bidra med hjelp til returer for å avlaste medlemsland under press.

Månedsrapport fra Opec

Oljekartellet Opec publiserer sin månedsrapport. Opec, Russland og flere andre samarbeidsland ble i starten av desember enige om å øke oljeproduksjonen fra januar.

Mandag publiserer også Det internasjonale energibyrået IEA en rapport om elektrisitet i 2021.