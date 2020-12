Nyheter

(Driva) Under torsdagens budsjettmøte i Molde kommunestyre blir det lagt fram et fellesforslag fra Høyre, Senterpartiet, KrF og Venstre. I forslaget blir kommunedirektør Arne Sverre Dahl bedt om å legge fram en egen sak om fullfinansiering og anbudsutlysing av byggetrinn 1 Lensmannsbrekka i Eidsvåg. I forslaget ligger det også at kommunedirektøren skal følge opp de øvrige byggetrinnene i prosjektet. Dette i dialog med fylkeskommunen med tanke på forskotteringsmuligheter eller direkte etappevis utbygging.