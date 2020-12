Forklarer hvorfor det er så viktig å trekke kabelen før nyttår

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Lørdag var det for mye vind på toppen til at helikopteret kunne gjennomføre løfteoppdraget trygt. Derfor besluttet pilotene i Air Lift å utsette.

Pål Ragnar Amundsen i Romsdalen AS synes det var litt kjipt med utsettelse av det han ser på som en milepæl i byggingen, men han har stor respekt for pilotenes beslutning. Nå er håpet at det skal bli godt nok vær kommende uke.

Han forklarer hvorfor det er så viktig å få det gjort nå:

– Det er mye enklere å drive på nå og bedre for alle parter at dette blir gjort før jul. Men vi er jo godt vant med utfordringer og skal nok også løse dette, sier Amundsen.

Orienterte frivillige

I tillegg til at anleggsarbeidere skal være med på å trekke kabelen, er det også frivillige som skal delta. Blant andre gjengen med godt voksne menn som hyppig møtes til ti-kaffe på Tindesenteret. De var hyra inn som vakter.

Da beslutningen om å utsette var tatt like før klokka 11.00 lørdag, dro Terje Vikås og Pål Ragnar Amundsen fra Romsdalen AS over til dem for å orientere.

– Det går an å fly i dag, men ikke med vaier under helikopteret, sa Amundsen. – Det ligger en motvekt i vaieren. Og det er en fjellnabb rett over masta der det skapes turbulens. Det er det som gjør at det ikke er sikkert å fly. Da tar vi ikke noen sjanser. Sikkerheta går foran, sa Amundsen til vaktmannskapet.

Værskifte på tirsdag

Amundsen sier at det er meldt samme værtype fram til tirsdag.

– Planen er at vi skal fly på samme tid på dagen på onsdag. Men hvis det skulle vise seg at været endrer seg til det positive, så prøver vi allerede på tirsdag.

Torsdag er siste mulighet, for fredag reiser Garaventa-ansatte tilbake til Østerrike. Det er Garaventa som leverer og monterer taubanen.

I verste fall først utpå nyåret

Hvis det ikke blir flyvær kommende uke, må kabeltrekkinga utsettes til første uka etter nyttår.

Terje Vikås presiserer at utsettelsen denne helga av kabeltrekkingen ikke utsetter prosjektet:

– Det som skulle skje i dag, var planlagt på nyåret. Så vi ligger foran tidsplanen, sier Vikås.

Denne saken ble først publisert i Åndalsnes Avis.