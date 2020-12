Nyheter

Pfizer-vaksinen har fått grønt lys i USA

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har gitt nødgodkjenning til bruk av koronavaksinen til Pfizer og Biontech.

Avgjørelsen åpner ifølge New York Times for at om lag 2,9 millioner doser kan sendes ut i løpet av den neste uka. Først ut til å bli vaksinert blir helsepersonell og beboere i pleiehjem.

416 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 416 koronasmittede i Norge. Det er 82 færre enn dagen før og 14 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til lørdag registrert 40.439 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

USAs høyesterett avviste republikansk forsøk på å få valgresultater ugyldiggjort

USAs høyesterett har avvist søksmålet fra myndighetene i Texas, som ba domstolen ugyldiggjøre resultatene fra presidentvalget i fire vippestater.

Det dreier seg om valgresultater i delstatene Wisconsin, Georgia, Pennsylvania og Arizona, som alle ble vunnet av Joe Biden. Søksmålet ble begrunnet med udokumenterte påstander om at poststemmer, som var utslagsgivende i alle delstatene, er utsatt for valgfusk.

Streik i kirkeoppgjøret

21 kirkeansatte går ut i streik lørdag morgen etter at partene ikke klarte å komme til enighet nærmere to og en halv time på overtid natt til lørdag.

I første streikeuttak er det prester og diakoner i Oslo, Asker, Bærum og Borg bispedømme som går ut i streik.

Mexico har godkjent Pfizer-vaksinen

Mexicanske helsemyndigheter utstedte fredag nødgodkjenning for bruk av koronavaksinen til Pfizer og Biontech i landet. Mexico ligger an til å få 250.000 doser, nok til å vaksinere 125.000 mennesker.

Landets visehelseminister Hugo López-Gatell sier helsepersonell står først i køen når vaksineringen kan begynne, trolig til uka. Han sier godkjenningen «selvfølgelig er en grunn til håp», selv om den første runden med vaksinedoser på langt nær er nok til å vaksinere alle på frontlinjen i det mexicanske helsevesenet.