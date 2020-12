Stor vaksineskepsis i USA

Nyheter

Ny brexitfrist søndag

Brexitforhandlingene mellom Storbritannia og EU fortsetter, men avstanden er fortsatt veldig stor mellom partene. Søndag blir nå ny frist.

Det kunngjorde EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnsons kontor etter at de to lederne møttes til en tre timer lang middag i Brussel.

Vaksineskepsis i USA

Rundt en firedel av voksne amerikanere er skeptisk til å la seg vaksinere. Rundt like mange andre sier at de er helt imot koronavaksinering. Det viser en undersøkelse fra The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Skeptikerne sier at de er bekymret over mulige bivirkninger, og noen frykter også at vaksinen kan gjøre at de får covid-19.

Over 3.000 koronadøde

For første gang har USA passert 3.000 registrerte koronadødsfall på ett enkelt døgn, viser tall som ble lagt fram i natt fra Johns Hopkins University og Reuters.

Den forrige høyeste døgnregistreringen var 3. desember med 2.861 dødsfall.

359 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 359 koronasmittede i Norge. Det er 101 færre enn dagen før og 82 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til torsdag registrert 39.522 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Vellykket romskip-test

SpaceX fikk full klaff da selskapet gjorde et nytt forsøk på å sende opp det fremtidige romskipet Starship på en testflyging i natt. Den ubemannede ferden tok Starship 12,5 kilometer opp i atmosfæren.

Det endte i en ildkule da det skulle lande. SpaceX-grunnlegger Elon Musk sier de fikk alle data de trengte fra forsøket, og forklarte at den eksplosive avslutningen ikke hadde noe å si, men at hastigheten var for stor.

Italias VM-helt fra 1982 er død

Den italienske fotballegenden Paolo Rossi er død, 64 år gammel. Det melder RAI Sport, ifølge Football-Italia.

Rossi ble med seks mål toppscorer og kåret til VMs beste spiller i 1982. Samme år ble han tildelt den prestisjetunge prisen Ballon d'Or (Gullballen).