Blir det dyrere å reise med ferjer fra nyttår, eller ikke dyrere? Etter at budsjettet for 2021 ble vedtatt i fylkestinget tirsdag, uttalte Arbeiderpartiets gruppeleder, Per Vidar Kjølmoen, at det ikke blir takstøkning fra 1. januar. Fremskrittspartiets gruppeleder Frank Sve mener Kjølmoen ikke forteller hele sannheten om ferjeprisene.