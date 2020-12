– Hjelper ikke med førerkort til 16-åringer

Nyheter

Det sier Malin Kleppen, profilert Ap-politiker i Hustadvika kommune til forslaget om å gi 16-åringer i distriktet førerkort for å gjøre dem mer mobile.

Blir "gamlehjem"

Tidligere i uka kom rapporten fra demografiutvalget som konkluderer med at de unge svikter distriktet og flytter til sentrale strøk.

– Hvis vi ikke gjør noe blir distrikts-Norge et gamlehjem, mener Viktor Normann, lederen for utvalget bak rapporten. Normann lanserer flere virkemidler for å få unge mennesker til å bli på bygda, ett av dem er å gi 16-åringer i distriktet et begrenset førerkort for bil.

Dårlig ide

Det mener Malin Kleppen er en dårlig ide av sikkerhetsmessige grunner.

– Unge har ikke de samme forutsetningene for å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå i trafikken. Forskning viser at jo yngre man er, jo viktigere er de personlige forutsetningene i forhold til graden av erfaring. Ungdomstiden er en ombyggingsfase for hjernen. Den har som hovedfunksjon å vurdere risiko og konsekvens av handlinger, som igjen påvirker valgene ungdom tar i trafikken. I praksis betyr dette at ungdom har dårligere forutsetninger for å kjøre bil, sammenlignet med voksne, fordi de mangler noe av evnen til konsekvenstenkning - de er mer impulsive og har større risikovilje, sier Kleppen.

Hun tror heller ikke førerkort til 16-åringer vil snu flyttestrømmen fra bygda.

– Skal førerkortet kun være gyldig i bygda? Kommer ikke ungdommene til å kjøre til nærmeste storby? Hvem skal påse at begrensingene blir fulgt? Dette virker ikke som et gjennomtenkt forslag. Alle 16-åringer har nok et ønske om større frihet, men da er det viktigere å sørge for en godt kollektivtilbud for å knytte sammen de lengre avstandene i distriktet, sier Kleppen.

Mot strømmen

Med sine 27 år er Kleppen yngst i kommunestyret i Hustadvika. Hun har gått mot strømmen. Kleppen har bosatt seg i Bud, og har ingen planer om å flytte til mer sentrale strøk, slik svært mange av hennes jevnaldrende har gjort.

– Hvorfor vil du bo i distriktet?

– Jeg fikk barn tidlig og ser kvaliteten i det å ha familie her og et trygt oppvekstmiljø. På en så liten plass blir man tett knyttet til de andre som bor i bygda, og det er en stor kvalitet. Jeg har ingen planer om å flytte herfra.

Ingen trylleformel

Statistikk fra SSB viser at i 2060 vil hver femte person være over 70 år, mot dagens én av åtte. Demografiutvalget mener det vil kreve «aktiv distriktspolitisk innsats» for å hindre at distriktene blir gamlehjem og deretter kirkegård. I tillegg til førerkort for 16-åringer foreslår utvalget blant annet gratis barnehage og SFO, og skattefritak for utleieboliger i distriktene som virkemidler.

Det finnes ikke en trylleformel som kan brukes for hele landet, mener Kleppen. Det må tenkes lokalt og regionalt.

– Jeg er enig i at det bør utvikles et mer strukturert regionalt samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune. Det er lang veg fra Oslo til Hustadvika. Det har ved flere tilfeller vist seg at statlige beslutninger ikke passer for flere distrikt. Dette gir uønskede konsekvenser for distriktene, sier Kleppen.

– For eksempel?

– Nærpolitireformen er et eksempel på et virkemiddel som ikke har gitt den ønskede effekten. Det må føres en nasjonal politikk som sikrer distriktskommunens bærekraft. De statlige overføringene til pleie- og omsorgssektoren må økes vesentlig, samtidig som at staten opprettholder og gjerne styrker en politikk som støtter opp om det gode liv i distriktene.

– Hva slags tiltak må settes inn?

– Styrking av desentraliserte utdanningstilbud er en forutsetning for et levende distrikt. Velfungerende boligmarkeder er også viktig for at yngre skal ha mulighet og ønske å bosette seg i distriktene. Gratis barnehage og SFO ville helt sikkert gjort susen, men det vil koste så mye at det er urealistisk for kommunene slik det er i dag.

Unge voksne

Hustadvika er en kommune som trolig vil merke at andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer. Barnetallet i kommunen går ned.

– Hva kan Hustadvika gjøre for å rekruttere og holde på de unge innbyggere?

– Vi må ha stillinger som er attraktive nok til å friste folk til å flytte hjem igjen. Vi har mye fokus på å skape gode fritidstilbud til barn og ungdom, men vi må også sørge for at det er attraktive fritidsmuligheter og møteplasser her for unge voksne. Vi må tenke helhet, mener Kleppen.

Arbeid avgjørende

I Aukra kommunestyre er 21 år gamle Ole August Iversen yngst. Han representerer SV. Heller ikke Iversen tror førerkort for 16-åringer er vegen å gå.

– Jeg tror ikke det er løsningen. Mange 16-åringer tar jo lappen på lett motorsykkel og har samme mobilitet.

– Det som er avgjørende er at folk har arbeid. Har du ikke arbeid på Gossen, så er det ikke særlig mye vits i å flytte hit heller, mener Iversen.

I likhet med Kleppen peker han på utdanningstilbudet.

– Desentralisert utdanningstilbud er viktig. Vi ser jo at folk ofte finner seg jobb i nærheten av der de studerer.

– Folk må ha fellesskap og møteplasser. Kommunen bør har generøse ordninger og legge til rette for de som vil skape kulturtilbud og fritidsaktiviteter. Men det er vanskelig å konkurrere med byene på kulturtilbud.





Må få påvirke

Iversen mener et godt oppvekstmiljø for barn kan gi stor effekt.

– Hvis man har en god oppvekst med en følelse av tilhørighet så tror jeg mange vil at egne barn skal oppleve det samme. Det kan bety mye for å få folk til å flytte tilbake etter endt utdanning. Gir man ungdom mulighet til å være med på påvirke så kan det føre til at mange vil oppleve tilhørighet og at det er mer attraktivt å bosette seg her som voksen.

Iversen studerer i Trondheim.

– Kommer du til å fortsette å bo på Gossen?

– Det vet jeg ikke. For meg vil venner og fritidsmuligheter bety mye. I tillegg til jobb, selvsagt.





Optimist

Senterpartiets kommunestyrerepresentant i Molde, Joakim Lange, tror førerkort til 16-åringer kan ha litt å si som virkemiddel for å snu den unge flyttestrømmen fra bygda.

– Det kan være positivt. Om det er den store effekten er kanskje tvilsomt, men litt kan det bety, sier Lange, som ikke er så redd for sikkerheten. Han peker på at 16-åringer kan kjøre traktor og mopedbil i dag også.





29-ringen bor i Vistdal i gamle Nesset kommune, og driver gård og byggefirma. Også Lange mener det er mye mer enn førerkort som må til for å ha levende distrikter.

– Det viktigste for å bevare bosettingen er å tilrettelegge for småbarnsforeldre. Barnehage og skole må ligge i nærheten og være lett tilgjengelig. Barnehagene må ha åpningstider om er tilpasset folks arbeidstid. Hvis den skal åpne halv åtte og stenge fire blir det veldig vanskelig å bo her og jobbe et annet sted. Men det har de vært flinke til her i Vistdal. God kommunikasjon er også avgjørende. Ferge og parkering må ikke bli for dyrt.

Lange ser positivt på framtiden for Vistdal.

– Her har det kommet tilflytning av unge nå. Så lenge kommunen opprettholder de kommunale tilbudene ser jeg veldig positivt på framtiden her.