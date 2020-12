Over 11.000 koronatester i Molde til nå – forberedt på smitteutbrudd i jula

Nyheter

– Det er bra at mange tester seg. Da oppdager vi smitte fort og kan gjøre smittesporing raskt og få kontroll over situasjonen, sier Britt Rakvåg Roald, assisterende kommunedirektør i Molde. Hun har følgende forklaring på at det er gjennomført hele 11.187 tester i kommunen siden mars.