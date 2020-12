Moldejazz viser ambisjoner for 2021

Nyheter

Moldejazz arrangerte onsdag sitt første programslipp foran jubileumsfestivalen i 2021. Det har vært et svært krevende år for mange i kulturbransjen. Moldejazz er nå verdens eldste jazzfestival i kontinuerlig drift. Programslippet viser at festivalen satser offensivt inn i jubileumsåret. Med dette viser de veg for andre kulturarrangører. Etter et år hvor mange har opplevd at det har vært tomt i arrangementskalenderen er det et godt tegn at Moldejazz tidlig kunngjør sine ambisjoner.

Det er solide navn som Moldejazz annonserte i går. Artistlista viser også Moldejazz sin plass og betydning lokalt, regionalt og nasjonalt. Lokale stjerner som Ane Brun, Steinar Raknes og Ola Kvernberg er allerede klare. I en tid hvor det er blitt enda vanskeligere, tett på umulig, å booke store utenlandske artister er det kjekt å se at Moldejazz har tette bånd til dette stjernelaget. Den store museumskonserten med lokale navn er et arrangement som festivalen kan være stolt av, et perfekt arrangement i et jubileumsår.

Kontinuitet og historien i kombinasjon med iveren etter stadig videreutvikling utgjør på mange måter et fundament for festivalen. Onsdagens artistslipp blir det siste med Hans Olav Solli som festivalsjef. Solli, som etter nyttår overtar som direktør ved Romsdalsmuseet, har gjort en stor og viktig jobb for festivalen gjennom flere år. At man i desember kan presentere store artistnavn og åpne billettsalget viser at man er frampå i planlegginga. Det skaper en forutsigbarhet som vil være nyttig for den eller de som snart overtar stafettpinnen.

Moldejazz klarte å gjennomføre en festival i 2020. Det er viktig at solide og etablerte arrangører går foran i en slik situasjon, ikke minst for at bransjen trenger referanser og erfaringer knyttet til metodikk og logistikk. Moldejazz er en dyktig arrangør. Ambisjoner om høge publikumstall og store overskudd må sjølsagt justeres ned i en slik situasjon. Samtidig holdt Moldejazz fast på grunnpilaren om å formidle musikk og kultur med kvalitet til sitt publikum. Det skal regionen være glad for