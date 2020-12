Frank Sve og ytre høyre

Nyheter

Ytre høyre har en helt spesiell oppskrift for offentlig styring. Frank Sve og Frp er ikke noe unntak.

Her er oppskriften:

1) Først handler det om å love ut penger til alle mulige gode formål, og love inndekning i form av store kutt i administrasjon.

2) Når det går galt, så skyldes det på andre mens massiv sentralisering og privatisering tvinger seg fram.

- Stol på meg, sa Ronald Reagan da han ble president i USA i 1981. Han lovte store skattekutt til de rike, og store kutt i administrasjonen. Reagan gjennomførte det første, men ikke det siste. Da han gikk av som president hadde USA tredoblet utenlandsgjelda.

- Stol på meg, sa Donald Trump. Han lovte det samme som Reagan. Når han går av, har utenlandsgjelda i USA steget med 7 trillioner dollar på fire år.

- Stol på meg, sa Siv Jensen da hun ble finansminister. Hun lovte skattekutt og kutt i adm. Resultatet ble rekord både i antall statlige byråkrater og forbruk av oljepenger.

- Stol på meg, sa Frank Sve da han ble ordfører i Stranda. Det endte med NM-gull i kommunegjeld.

I budsjettforslaget til fylkestinget har Sve og Frp bedt om tillit igjen.

Oppskrifta er å drysse penger over alle gode tiltak. Dette skal finansieres av massive kutt i administrasjonen. Faktisk er det kanskje 80 mennesker som skal miste jobben. Men Frp har ingen idé om hvem det er og hvilke oppgaver som ikke lenger skal utføres – hvem som skal sentraliseres eller privatiseres bort. «Inndekninga» er kun å skrive noen tall i en tabell.

Folk flest i Møre og Romsdal kan prise seg lykkelig over at Frp sitt budsjettforslag ikke fikk flertall. For da hadde det endt med økonomisk havari med påfølgende privatisering og sentralisering – slik historien viser at det gjerne ender når ytre høyre får bestemme.

Neste år står velgerne ovenfor et verdivalg. Vil du ha mer sentralisering, privatisering og salg av Norge med Frp - eller vil du ha satsing på gode skoler, en trygg eldreomsorg og arbeidsplasser i hele fylket med Ap og et rødgrønt flertall?



Per Vidar Kjølmoen

Stortingskandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti





