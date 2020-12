Varsler byggestart først til sommeren, ikke til nyttår:

Anbefaler ikke å inngå kontrakt med Skanska om bygging av akuttsjukehuset

Det er et stort sprik mellom prisen Skanska krever for å bygge akuttsjukehuset og det som prosjektorganisasjonen mener er rett markedspris. Spriket er så stort at byggekontrakt med Skanska ikke anbefales.