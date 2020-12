Slik stemte politikerne om Kjerringsundet

Nyheter

Da samferdselsutvalget behandlet saka om Kjerringsundet, delte utvalget seg i et mindretall og et flertall. Mindretallet støttet et forslag fra Carl Johansen (MDG) der det stilles krav om at det må foreligge et klima- og miljøregnskap før man tar stilling til Kjerringsundet og fjordkryssingen Møreaksen. Dette forslaget fikk støtte av Ingun Oldervik Golmen (Sp), Carl Johansen (MDG), Bjarne Kvalsvik (Uavhengig valliste for Sunnmøre), Frank Sve (Frp) og Anne Marie Fiksdal (Frp).