Nå skal fylkeskommunen sikre flere skoleveger

Nyheter

Fylkesvegutvalget har dannet seg en oversikt over utbedringsbehovet på vegene, med særlig fokus på tryggere skoleveg. Innspill fra blant annet innbyggere, velforeninger, kommuner og FRAM har vært en del av prosessen.

Belysning over gangfelt i Bud

Fylkeskommunens prioriteringsliste er på ni punkter. Som nummer to på lista, er å etablere intensivbelysning i et gangfelt over fylkesveg 6060 Bergsetvegen i nærheten av Bud skole i Hustadvika kommune. I dag mangler selve gangfeltet gatelys, noe som ifølge vedtaket både er i strid med håndboka og svært uheldig for trafikktryggheten. Dette er det satt av 400.000 kroner til.

Fartshump i 50-sone på Skåla

Langs en kort 50-sone på fylkesveg 6234, Røviklivegen på Skåla i Molde kommune, skal det bli satt opp fartshump. Dette står som nummer fem på prioriteringslista, og er blant annet basert på en fartsmåling gjort av Vegvesenet i 2017 som viste høy fart i området. Det nevnes også at det mangler tilrettelegging for myke trafikanter på strekningen. Det er satt av 100.000 kroner til det fartsdempende tiltaket.

Her er hele lista:

Dersom noen av prosjektene viser seg å være dyrere enn planlagt, vil de resterende prosjektene bli overført til 2022.