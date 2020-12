Diskuterer vaksiner – strømmes på Facebook

Nyheter

Utviklingsministeren diskuterer vaksiner

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) møter blant annet Audun Lysbakken (SV) til debatt om hvordan man kan sikre at alle verdens land får tilgang til en koronavaksine og hva Norge kan gjøre.

Møtet arrangeres av Leger Uten Grenser, Norsk Folkehjelp og Redd Barna og strømmes på Facebook fra klokken 9.30.

Tidligere fransk president i vitneboksen

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy vitner i korrupsjonssaken mot ham. Sarkozy anklages for å ha forsøkt å bestikke en dommer for å få innsyn i en annen etterforskning som omhandler ulovlig valgkampfinansiering.

Den 65 år gamle ekspresidenten hevder at han er blitt utsatt for seks år med ærekrenkelser. Han risikerer også å bli stilt for retten i to andre saker.

Norge møter Romania

Det norske kvinnelandslaget i håndball møter Romania til gruppekamp i EM i Danmark. Kampen spilles klokken 20.30.

Norge har vunnet sine to første kamper i EM mot Polen og Tyskland og har fire poeng, mens rumenerne har to poeng så langt i mesterskapet.

Mekling for vin- og brennevinsbransjen

NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund starter meklingen om overenskomsten for vin- og brennevinsbransjen.

Blir ikke partene enige om lønnsoppgjøret hos riksmekleren innen tirsdag klokken 24.00, tas total 177 ansatte i Arcus Norway og Vectura ut i streik. Det rammer leveransene til Vinmonopolet, hoteller og serveringssteder.

Valg i Ghana

Det skal velges ny president og nasjonalforsamling i det vestafrikanske landet. I alt tolv kandidater kjemper om landets øverste embete, men kampen står i realiteten mellom president Nana Akufo-Addo og tidligere president John Mahama.

Mer enn 17 millioner personer har registrert seg for å stemme i det som er det åttende valget siden landet fikk en demokratisk styreform for 30 år siden.