Nyheter

Frank Sve (Frp) var forarget over at fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap) i kommentarer til forliket om statsbudsjettet for 2021 trakk fram avgiftskutt som Frp og regjeringspartiene hadde blitt enige om. Kjølmoen kommenterte at budsjettforliket innebærer billigere alkohol, snus, sjokolade og øl.