Dette er kandidatene til Årets romsdaling – nå kan du stemme på din favoritt

Utnevnelsen av Årets romsdaling er en fast tradisjon for mediehuset Romsdals Budstikke. Dette er en folkets pris, da det er leserne som stemmer fram vinneren av denne hedersprisen.

Ønsker du å hjelpe oss med å kåre Årets romsdaling i dette helt spesielle året vi er inne i, kan du gi din stemme i kupongen lenger nede i denne artikkelen. Avstemningen er åpen fram til tirsdag 15. desember klokka 24.

Markert seg

Årets pris er den 23. i rekken i kåringen. Opp gjennom årene har Romsdals Budstikkes lesere kåret både idrettshelter, hverdagshelter, næringslivstopper og andre som har utmerket og markert seg på en spesiell måte. Blant dem som har mottatt denne hedersprisen finner vi også personer med et sterkt engasjement og de som har lagt ned en betydelig innsats gjennom frivillig arbeid.

– Stolt og rørt

I fjor var det en særdeles tett og spennende avslutning på avstemningen, der det til slutt var MFKs hovedtrener Erling Moe som fikk flest av folkets stemmer og ble kåret til Årets romsdaling.

– Nå ble jeg stolt og rørt. Det er utrolig artig og inspirerende å få noe sånt. En slik pris viser at det vi holder på med er veldig viktig for veldig mange her i området. Er det ikke det de sier … at av alle uviktige ting, så er fotball det viktigste, sa Moe da han i romjula i fjor tok imot det håndfaste beviset på utmerkelsen – et rykende ferskt kunstverk av Arne Nøst.

Flere tusen stemmer

I 2019 var det over 3.000 som deltok i avstemningen på Årets romsdaling. Nå er det nye kandidater å velge blant og stemme på. Vi har valgt ut ti personer som alle har utrettet noe spesielt i året som snart er omme. Så blir det opp til leserne våre å bestemme hvem som til slutt kan smykke seg med tittelen Årets romsdaling 2020.

Tidligere vinnere

Disse har tidligere blitt kåret til Årets romsdaling:

1998: Kjell Magne Bondevik

1999: Birgitte Sættem

2000: Helge Farstad

2001: Inge Kavli

2002: Aud Mork

2003: Kurt Hagerup

2004: Anne Kristine Herje

2005: Ane Brun

2006: Kjell Inge Røkke

2007: Knut Arne Solbjør

2008: Kurt Asle Arvesen

2009: Kjell Jonevret

2010: Alexander Ø. Berg

2011: Ole Gunnar Solskjær

2012: Daniel Berg Hestad

2013: Magne Hoseth

2014: Asbjørn Skutholm

2015: Anniken Obaidli

2016: Bjørn Åge Misund

2017: June Holm

2018: Ragnhild Mowinckel

2019: Erling Moe