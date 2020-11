Taxi og personbil krasjet utenfor politihuset

Nyheter

Kollisjonen skjedde like ved politihuset i Molde, litt over klokken 11 mandag formiddag. Ingen personer ble skadet i sammenstøtet. Operasjonsleder Tove Anita Asp ved politiet i Møre og Romsdal sier til Romsdals Budstikke at det er tilkalt bergingsbil. Inntil videre blir trafikken omdirigert.