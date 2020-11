Samling rundt julegrana på Røbekk

Nyheter

Rundt 70 personer var samlet utenfor Røbekk kirke søndag ettermiddag, til tenning av julegrana. 50 av dem var kommet ut fra den tradisjonsrike lysmessa i Røbekk kirke. I år var det kun to tente talglys å se i prosesjonen, i motsetning til tidligere år når alle i kirka har kommet ut med et brennende talglys i hånda. Korona satte en stopper for den delen av tradisjonen i år.