Nyheter

Budsjettforhandlingene fortsetter

Regjeringspartiene og Frp har planlagt å fortsette budsjettforhandlingene mandag kveld etter at de møttes til et to timer langt møte søndag ettermiddag. Det er fremdeles mye som gjenstår for de blir enige, ifølge Frp.

Rettssaken om minnesmerket ved Utøya starter

En gruppe naboer som bor i nærheten av Utøykaia i Hole kommune, går rettens vei for å forsøke å stanse oppføringen av det nasjonale minnesmerket etter 22. juli 2011. Rettssaken starter i Ringerike tingrett på Hønefoss mandag og skal etter planen vare fram til 11. desember.

Risikorapport fra FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) legger fram en risikorapport, som inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i den videre planleggingen.

MDG legger fram partiprogram

Miljøpartiet De Grønne legger fram endelig utkast til partiprogram for 2021–2025. Fremleggelsen skjer på Stortinget mandag klokken 12.30.