Mener vegprosjektet Kjerringsundet kan bli ett år forsinket hvis fylkeskommunen nøler

– Null risiko å si ja

– Kjerringsundet er så godt fundert økonomisk at jeg håper fylkespolitikerne sier ja til å gå videre med prosjektet. Det har null risiko å si ja. Nøler samferdselsutvalget, forsinkes vegprosjektet ett år, sier styreleder Per Arne Rindarøy i selskapet Kjerringsundet AS.