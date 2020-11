Nominasjonsmøtet er over

Nyheter

SISTE: Marit Nerås Krogsæter fra Ålesund Sp holdt sitt 5-minutts innlegg ca. 14.30, etter Klinge og Lien, der hun presenterte seg sjøl. Krogsæter avsluttet med å appellere nominasjonsmøtet om å gi henne 2. plassen og dermed mulighet til å komme inn på Stortinget. 2.-plassen er det Geir Inge Lien, ordførere i Vestnes, som er innstilt til.

I flere av innleggene etter kandidat-presentasjonene kom det støtte til Krogsæter som 2.-kandidat. Ikke minst var det flere fra Senterungdommen som kom med engasjerte innlegg for Krogsæter på 2.-plass. En rød tråd i disse innleggene var at Sp i Møre og Romsdal har innstilt den lista i landet med høgest snittalder, og at dette vil parkere Senterungdommen i skolevalgene neste år.

Kl. 15.11 tok møtet 10 minutters pause. Før pausen ble de som har andre enn Jenny Klinge som kandidat til 1.-plassen, bedt om skrive inn sine kandidater til møtelederne.

Etter pausen kom et forslag på Henrik Stensønes til 1.plassen, men dette ble trukket tilbake. Dermed later det til at Jenny Klinge får massiv støtte som toppkandidat for Sp i fylket før selve valget starter.

Klinge ble valgt til førsteplassen. Andreplassen ble først stemt frem til Geir Inge Lien, men på grunn av mangel på alternativet blankt i første og andre runde av avstemmingen, må hele valget av andreplassen gjøres på nytt. Andreplassen etter ny stemming går til Geir Inge Lien med tre flere stemmer enn Marit Nerås Krogsæter. Tredjeplassen gikk til Per Ivar Lid. Krogsæter trakk seg fra alternativet som tredjeplassen.

Ingrid Waagen fra Tingvoll blir fjerdekandidat. Femtekandidat blir Jan Ove Tryggestad fra Stranda med 47 stemmer. Tove Henøen fra Hustadvika blir sjettekandidat med 47 stemmer. Sjuendekandidat blir Henrik Stensønes fra Kristiansund blir valgt med akklamasjon. Åttendekandidaten blir Kristian Onsøyen fra Molde og representerer Aukra Sp.

Odd Helge Gangstad fra Molde, Lisa Marie Breivik Anderson fra Ulstein, Erling Laugsand fra Averøy, Magnhild Vik fra Rauma, Dordi Boksasp Lerum fra Tingvoll og Kirsti Dale fra Ålesund er resten av lista.

Søndag gjennomfører Møre og Romsdal Senterparti digitalt nominasjonsmøte, et møte som strømmes direkte fra ca. klokka 13. Du kan følge møtet direkte her på Facebook-sida til Senterpartiet Møre og Romsdal.

Møtestart var kl 12:30, og strømmingen startet ca kl 13:00.

Møtet startet med at leder i nominasjonskomiteen, Kåre Hanken, gjorde rede for kandidatene på lista de innstiller på.

Planla å utfordre Jenny Klinge

Hanken kommenterte uroen rundt lista de siste dagene med å si at dette "er nominasjonskomiteen uvedkommende".

Nylig har Sunnmørsposten avdekket at Ålesund Sp har planer om å skyve Jenny Klinge ut fra førsteplassen på lista, og få inn sin egen kandidat, Marit Nerås Krogsæter. Krogsæter står nå på 3.-plass. Lykkes de ikke med det, gikk det fram av et hemmelig notat at de vil prøve å få inn Krogsæter på 2.-plassen, der Geir Inge Lien i Vestnes er innstilt. Hvorvidt planene står ved lag, vil vise seg i møtet.

Foreslår Marit Nerås Krogsæter på topp Ålesund Senterparti vil bytte ut Klinge med Krogsæter. Nominasjonsmøtet skjer på søndag.

Plan om å kaste Jenny Klinge: - Verken i arveoppgjør eller nominasjonsprosesser er det grunn til å bli overraska over noe som helst Jenny Klinge (Sp) er ikke overraska over nyheten om at Ålesund Senterparti vil vippe henne fra første og ned på femteplass.

Etter Hankens liste-gjennomgang, holdt de øverste på lista hver sin egenpresentasjon på maks fem minutt.

Nominasjonsmøtet vil avgjøre den endelige valglista, og om den vil skille seg fra innstillinga fra nominasjonskomiteen.

Senterungdommen tok dissens på plass nr. 2 på lista. De innstilte Marit Nerås Krogsæter til denne plasseringen, opplyser fylkeslaget i en pressemelding.