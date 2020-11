Nyheter

Søksmål avvist i USA

Delstaten Pennsylvanias øverste domstol har forkastet en kjennelse fra en lavere rettsinstans og avviser dermed et søksmål om poststemmer.

Søksmålet, ledet an av den republikanske kongressrepresentanten Mike Kelly, ble levert inn for en uke siden. Han mente at delstatens regelverk for avleggelse av poststemmer var i strid med grunnloven. Derfor krevde han at de 2,5 millioner avlagte poststemmene enten måtte forkastes eller at hele valgresultatet i delstaten måtte nullstilles.

353 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 35.546 koronasmittede personer her i landet. Dette er en økning på 353 meldte tilfeller siden natt til i går.

Det viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

To pågrepet etter melding om skudd i Asker

Politiet fikk i natt melding om at det var avfyrt skudd i et boligområde i Tofte i Asker. To personer er anmeldt for uforsiktig omgang med skytevåpen.

Ingen kom til skade i hendelsen, melder Oslo politidistrikt.

Uthus med kalkuner og høns brant i Birkenes

Et uthus med 150 høns og 50 kalkuner er totalskadd i en brann i Birkenes i Agder. Politiet meldte om brannen, som skjedde i Herefossveien, ved 3.30-tiden i natt.

– Det skal ha vært anslagsvis 150 høns og 50 kalkuner i uthuset under brannen, skiver operasjonssentralen. Det er så langt ikke kjent hvordan det har gått med dyrene.

Kvinne ringte politiet 20 ganger

En kvinne i Klepp på Jæren har fått telefonen sin beslaglagt etter at hun på kort tid ringte politiets nødnummer 20 ganger. Dette skjedde i tidsrommet 23.00–0.30 i natt.

Kvinnen er anmeldt for misbruk av nødnummeret, opplyser Sørvest politidistrikt.

Abortdemonstrasjoner i Argentina

Tusener av abortmotstandere har demonstrert flere steder i Argentina mot et lovforslag som åpner for legalisering av abort.

Den største demonstrasjonen skjedde foran nasjonalforsamlingens bygning i Buenos Aires. Der skal forsamlingens medlemmer i uken som begynner, starte debatten rundt lovforslaget som landets president står bak.