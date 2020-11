Sea King hentet skadd ung mann på Reinsfjellet

Nyheter

Lørdag kveld fikk politiet melding om et helseoppdrag på Reinsfjellet i Gjemnes, der en mann skal ha skadd seg i et bein.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) har orientert politiet om at de har sendt et Sea King redningshelikopter til stedet, og i tillegg har rekvirert mannskaper fra Røde Kors.

Elever på folkehøgskolen

Rbnett fikk innspill om at den skadde er elev ved Nordvestlandet folkehøgskole i Torvikbukt i Gjemnes, tidligere Høgtun folkehøgskole. Det bekrefter rektor der, Bjarte Grøteide, når Rbnett får kontakt med ham litt før kl. 22.

– Den skadde er elev hos oss, ja, sier han, på veg ned fra fjellet etter å ha bistått den skadde sammen med fire andre.

Turgåerne var tre elever på fottur på fritida, i området mellom Nøssa og Reinsfjellet. Rektoren dro opp dit sammen med en annen voksen fra skolen og tre lokale – to voksne og en ungdom.

– Da vi kom opp, ble vi enige om å sende de to andre elevene ned igjen. De var litt kalde, men har kommet seg greit ned sammen med en av de ansatte på skolen. Det står bra til med dem.

Gruppa som bega seg opp i fjellet for å bistå, hadde med seg litt mat, klær og en sovepose.

– Vi var fire som var sammen med den skadde eleven til helikopteret kom og hentet ham. Allmenntilstanden var god, men det var selvsagt ikke behagelig å være skadd i foten, sier han.

Skaden skjedde etter at eleven falt i et område nær oppstigninga til selve Reinsfjellet, men Grøteide vet ikke om foten var brukket eller ikke.

– Alle er nå tatt hånd om, og det hele har heldigvis gått bra, sier rektoren.

Røde Kors snudde

Fredag kveld var det aktivitet på Røde Kors-huset i Adjunkt Dørums gate i Molde, der Molde Røde Kors Hjelpekorps har sin base.

Operativ leder Ole Jan Tønnesen bekrefter at de var blitt bedt om å bistå, da Rbnett snakket med ham kl. 21.15.

– Vi er åtte som har rykket ut med utstyr for å hente ut en skadd person fra Reinsfjellet. Men nå har vi akkurat fått melding fra AMK om at mannen er blitt hentet av et Sea King fra Ørlandet og fløyet til Kristiansund sykehus.

Røde Kors-gruppa fra Molde hadde da passert Fursetfjellet og kommet til Gjemnes.

– Så da blir aksjonen stoppet. Det er en helt vanlig situasjon, denne typen utkalling. Når det rekvireres helikopter, kan det skje at dette får andre oppdrag eller at det ikke er flyvær. Derfor kjører ofte AMK doble løp i en slik situasjon, for å være sikker på at de klarer å hjelpe. Når det er kaldt som nå, er det viktig at ting skjer fort, sier Tønnesen.

Meldinga kom inn til politiet kl. 20.14 lørdag kveld.