Else-May Norderhus holder fast på listeforslaget til Ap-lista, der Romsdal får 1. plassen

- Kjølmoen vår beste kandidat

– Det er lov å prøve seg, sier lederen for nominasjonsnemnda i Arbeiderpartiet, Else-May Norderhus. Hun forstår at flere ønsker 1. plassen på stortingslista, men holder fast på Per Vidar Kjølmoen fra Rauma som den beste stemmesankeren for partiet.