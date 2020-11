Nyheter

Koronapressekonferanse i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo orienterer om koronasituasjonen sammen med helsebyråd Robert Steen og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen. Seansen starter klokken 13.

Sp lanserer alternativt statsbudsjett

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har med seg parlamentarisk leder Marit Arnstad og medlem i finanskomiteen Sigbjørn Gjelsvik for å presentere Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2021.

Muntlig høring om Nav-saken i Efta-domstolen

Efta-domstolen skal behandle den eneste høyesterettsdommen i Nav-saken. De skal også svare på 16 spørsmål som Høyesterett har stilt.

Thanksgiving i koronarammet USA

Tradisjonen tro markerer USA thanksgiving. Eksperter frykter at koronatrøtte amerikanere ikke vil følge rådene under feiringen og at det kan føre til en ny smittetopp.

Molde tar imot Arsenal

Storlaget Arsenal tar turen fra London til Romsdalen for å møte Erling Moes menn til europaligadyst. «The Gunners» slo Molde 4–1 i London for tre uker siden. Molde har derimot vunnet de to andre gruppespillkampen i høst.