Kom forslag om å legge føden til Kristiansund

Bakke: - Jeg kan ikke risikere å ødelegge det gynekologiske fagmiljøet i Molde

– Det er for krevende for ansatte med alternering over tid, sier Øyvind Bakke om fødevekslinga som nå utvides med en måned. I møte torsdag kom forslag om å legge samdrift til Kristiansund, men Bakke vil ikke risikere å ødelegge det gynekologiske fagmiljøet i Molde.