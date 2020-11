Falk Øveraas (H) mener opptak basert på karakterer fungerer godt i videregående skole

– Vi risikerer ikke A og B-skoler

– Når ungdom søker seg inn på videregående skole, er karakterer avgjørende, akkurat som seinere i livet. Jeg forstår ikke at noen er redd for at vi får A-skoler og B-skoler, sier fylkespolitiker Falk Daniel Øveraas (25).