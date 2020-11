Midthaug har stålkontroll også i 2020. En halv kilometer med verdiskapning på Kleive

Nyheter

Tradisjonsrike Br. Midthaug AS er Norges ledende leverandør av trapper, rekkverk og balkonger. Stålbedriften har 113 ansatte, 78 av dem på Kleive. Resten er fordelt på regionkontorene. Dette er en uhyre viktig lokal bedrift med tanke på verdiskapning og sysselsetting, i ei tid med mange nedslående nyheter på det området. Administrerende direktør Karsten Midthaug er glad for å kunne fortelle at bedriften holder koken godt også i år, og at det ikke minst ser bra ut med tanke på starten av neste år. Heldigvis har man sluppet å permittere ansatte.