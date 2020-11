Skarp kritikk til Molde Eiendom fra bransjeorganisasjon:

– Prosjektene burde i utgangspunktet vært svært interessante

I et brev retter Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) skarp kritikk til Molde Eiendom KF. – Det er verken heldig for bransjen, samfunnet eller oppdragsgiver at entreprenører tvinges til å ta større risiko enn hva som er forsvarlig.