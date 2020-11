Møt ungdom med oppmerksomhet

Nyheter

Politiet i Molde slår alarm om økt bruk av nye rusmidler blant ungdom i kommunen. De frykter at det er i ferd med å etableres et ungt rusmiljø i byen, og at bruk av narkotiske stoffer har blitt mer vanlig. I september gikk lokalt politi ut i Romsdals Budstikke med en klar bekymringsmelding. Ifølge politiet bruker flere titalls ungdommer i molderegionen det narkotiske stoffet MDMA, noen helt ned i 14 årsalderen. Denne helga var det et større oppslag om utviklinga i VG.

Medieoppslagene har blitt delt og diskutert de siste dagene. Det er naturlig at slike oppslag skaper bekymring. Samtidig bør det være en vekker om at alle etter beste evne bør engasjere seg i de unges hverdag. Fordømmelse og stigmatisering er til liten hjelp. Dette er ungdom som trenger hjelp, og det er derfor viktig at lokal prøver å lete etter både årsaker til at det har blitt slik og mulige tiltak som kan settes inn. Her må man jobbe på tvers mellom flere fagetater, og foreldre må aktivt engasjere seg i ungdommens hverdag.

Samtidig som politiet slår alarm opplever barnevernstjenesten i Romsdal at antall bekymringsmeldinger går ned. Det har vært et spesielt år med færre aktiviteter for barn og ungdom og redusert skoletilbud. Dette gjør at mange frykter for at bekymringer ikke blir fanget opp og meldt videre. For unge har 2020 blitt et år med mindre utetid, færre aktiviteter og færre begivenheter å se fram til. Politifolk som VG har snakket med forteller at mange unge kan beskrive tilværelsen som ensom. Dette er faretegn som viser dilemmaet samfunnet står i under en pandemi.

Politiets klare bekymring bør føre til en åpen diskusjon om hvordan Molde kan jobbe videre sammen med ungdomsmiljøene. Det er viktig at dette ikke blir en prosess som handler om «oss» og «dem». Dette er en sak som handler om oppvekstmiljøet i regionen. Det er ikke alt som fanges opp av undersøkelser og i planer. Beskrivelsene fra dem som jobber tett på ungdommene er tydelig. Dette er en sak som må løftes og tas på alvor.