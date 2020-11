Har fått svar på de første hundre testene fra mandag

Nyheter

– I går var det totalt 232 personer som ble testet på stasjonen Nøisomhed. De første hundre svarene, som var analysert i går, var alle negative. I morges gjensto det rundt 130, de analyseres i løpet av dagen, sier Britt Rakvåg Roald, assisterende kommunedirektør i Molde.

Smitteutbruddet i Molde: Innerdal: – Naturlig med færre tilfeller, men for tidlig å si at man har kontroll Fredag og lørdag har totalt 630 personer blitt testet på Nøisomhed i Molde. Det har til sammen resultert i 12 positive tester.

Koronautbruddet som startet i Molde i forrige uke, har ført til at rekordmange har blitt testet på teststasjonen ved Nøisomhed de siste dagene.

– Det blir også tatt mange nye tester i dag, det kommer fort opp i 200. Hvis vi får positive testsvar i løpet av dagen, så kartlegger vi nærkontakter, og sender dem til testing hvis de ikke allerede er blitt testet, sier hun.

– Kan det virke som at smitteutbruddet i Molde har roet seg nå?

– Det er for tidlig å konkludere med at det har roet seg, men det er veldig positivt at vi ikke har fått flere positive svar. Nå er det utrolig viktig at folk overholder karantenetida si og at vi alle overholder smittevernreglene. Hvis noen blir sjuk i karantenetida så skal de testes på nytt, understreker Britt Rakvåg Roald.