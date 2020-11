Han blir sjef for sjukehusa i Molde og Kristiansund

Nyheter

Johnsen kjem opprinneleg frå Hammerfest, men flytta til Molde i 2008 og har jobba i Helse Møre og Romsdal sidan. Han er utdanna anestesilege, tok gruppe 1 på St. Olavs hospital og har sidan 2017 hatt ulike leiarstillingar i helseføretaket, skriv helseføretaket på sine nettsider.

- Eg er stolt over å ha fått denne spennande og utfordrande jobben og gler meg til å ta fatt på den. Eg kjenner Molde sjukehus godt, og no skal eg bruke tida framover på å bli godt kjent med dei tilsette på Kristiansund sjukehus, seier Johnsen.

Sjølv om han i utgangspunktet skal vere like mykje på begge sjukehusa, vil han i tida framover prioritere å vere meir i Kristiansund, seier han.

Mykje historie

- Det er mykje historie mellom Kristiansund og Molde. No gler eg meg til å sjå framover og til å skape eit robust og godt fagmiljø i Nordmøre og Romsdal. Denne prosessen vil starte umiddelbart.

Han ser fram til spennande faglege diskusjoner framover.

- Som person er eg open, tydeleg og direkte. For å lukkast er vi avhengig av tillit og respekt for kvarandre. Eg vil bruke tid på å gjere meg fortent til, og bygge opp, denne tilliten i alle fagmiljø, seier Johnsen i nyheitsmeldinga.

Adm. dir Øyvind Bakke er svært tilfreds med tilsettinga av Johnsen som klinikksjef for SNR.

- Med Georg får Helse Møre og Romsdal ein leiar med sterk fagleg profil som er oppteken av føretaksperspektivet og motivert for å vidareutvikle fagmiljøa i Nordmøre og Romsdal.

Bakke peiker på at Johnsen tidlegare var avdelingssjef for anestesilegane ved alle dei fire sjukehusa i fylket, og at han var føretakstillitsvald for Yngre legers forening.

- Under tida som Klinikksjef i Molde har Georg bidratt til gode diskusjonar i leiargruppa, vist gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft. Eg ser fram til vidare samarbeid med Georg, seier Bakke.

Konstituert klinikksjef i Klinikk Kristiansund, Åge Austheim, går tilbake til å jobbe heiltid som kardiolog frå 1. desember. Han søkte ikkje på stillinga.

Det var seks søkarar til stillinga som Klinikksjef SNR, og det blei gjennomført intervju av tre av kandidatane.

- To gode interne kandidatar

Tilsettingsutvalet skriv dette etter avgjerda:

"Tilsettingsutvalet er einig om at vi hadde to gode interne kandidater å velge mellom til klinikksjefstillinga. Begge kandidatane sjåast på som leiartalent i føretaket.

I Nordmøre og Romsdal har vi eit viktig arbeid som ligg føre oss med å foreine fagmiljøa og utvikle organisasjonen fram til SNR står ferdig 1.5.2024. Tilsettingsutvalet meiner Johnsen er den riktige kandidaten for dette arbeidet."

Og:

"Hans kjennskap til organisasjonen, faglege tyngde og evne til å ta beslutningar samt vise gjennomføringskraft var faktorar som var utslagsgivande for at valet falt på Johnsen."

Med i tilsettingsutvalet var Trude Solenes (avdelingssjef Klinikk Molde) , Øystein Lian (avdelingssjef klinikk Kristiansund), Anette Lekve (føretakstillitsvald NSF) og Igor Jokic (føretakstillitsvald Dnlf).