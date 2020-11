Nyheter

Biden-apparatet har fått grønt lys til å starte overgangsprosess

USAs president Donald Trump og det føderale organet GSA har gitt påtroppende president Joe Biden grønt lys for å begynne overgangsperioden før maktovertakelsen 20. januar.

Den påtroppende presidenten og teamet rundt ham får dermed viktig tilgang til offentlige midler og kontorer og kan koordinere maktovertakelsen med den sittende administrasjonen og landets myndigheter. Trump erkjenner imidlertid fortsatt ikke valgnederlaget.

Tysk koronanedstengning kan forlenges

Tysklands delstater er enige om å be statsminister Angela Merkel om å forlenge inngripende smitteverntiltak og nedstengninger fram til 20. desember, ifølge DPA.

Restauranter og utesteder ble stengt i Tyskland i starten av november, sammen med teatre, museer og svømmehaller. Tiltakene skulle i utgangspunktet gjelde ut måneden.

Slukking i Skien vil trolig vare til utpå dagen

Tre personer ble brakt til sykehus for sjekk etter at det brøt ut brann i sammenpressede bilvrak i Skien i går kveld. Slukkingsarbeidet ventes å fortsette utover dagen i dag.

– Det brenner fortsatt på stedet. Ikke fare for spredning, meldte politiet ved midnatt.

418 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 33.183 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 418 meldte tilfeller siden natt til mandag.

Det er to flere enn dagen før og 130 færre enn natt til tirsdag for en uke siden, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.672 nye smittetilfeller i Norge.

England letter på innreisereglene

Reisende som ankommer England fra utlandet, kan fra 15. desember gå ut av karantene om de tester negativt for covid-19 minst fem dager etter ankomst.

Håpet er at de nye reglene vil hjelpe en hardt presset reiselivsnæring, som har lidd av sviktende etterspørsel som følge av reiserestriksjoner under pandemien.