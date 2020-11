Dette er MDMA og Ecstasy – og slik virker det

Nyheter

MDMA er et syntetisk fremstilt stoff, som både er oppkvikkende (sentralstimulerende) og hallusinerende.

MDMA i pulver/krystallform er ofte helt rent og veldig sterkt og kan være vanskelig å dosere – det er lett å ta for mye.

Ecstasy omsettes vanligvis som tabletter eller kapsler med farger og karakteristiske symboler som smilefjes, bilmerker eller andre «fredssymboler» Tablettene kalles blant annet for «knips» og «E» i rusmiljøene.

Noen typer kan være blandet ut med andre stoffer som heroin, amfetamin og LSD. Samtidig er det noen som ikke har virkestoffet MDMA i det hele tatt.

MDMA/ecstasy er ulovlig i Norge.

Rusen

Rusen av MDMA/ecstasy kommer vanligvis etter 30 minutter. Den som tar det kan føle seg oppstemt og energisk, og merke dårligere appetitt og redusert tretthet. Noen føler seg mer åpen og forståelsesfull, mens noen føler en sterk lykkefølelse som kan ligne forelskelse.

Mange opplever forsterkede sanseinntrykk, sterke følelser og endring i bevissthetstilstand. Opplevelsen kan svinge fra behagelig til ubehagelig og skremmende. Jo høyere dosen er, jo større er risikoen for panikk, angst, paranoia og psykoselignende tilstander.

Rusopplevelsen kan ligne på både kokain, amfetamin, meskalin og LSD siden det er både sentralstimulerende og hallusinogen. Rusen er først og fremst avhengig av størrelsen på dosen og hvilke andre stoffer som brukes i. Også miljøet eller den sosiale settingen har mye å si for hvordan rusopplevelsen utvikler seg.

Farer

MDMA/ecstasy fører til raskere puls og høyere blodtrykk. Sammen med intens fysisk aktivitet, som for eksempel dansing over lengre tid, kan hjerte og kretsløp bli overbelastet, og kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneblødning.

MDMA/ecstasy kan også sette kroppens varmeregulerende mekanisme ut av funksjon og føre til overoppheting og kollaps. I Storbritannia er det påvist flere dødsfall etter ecstasybruk med feber opp til 43 grader.

Bruk av MDMA/ecstasy og dansing gjør deg tørst. Mange drikker derfor mye vann og flere liter er ikke uvanlig. Dette kan motvirke overoppheting, men høyt vanninntak kan gi for lavt innhold av salter i blodet (hyponatremi). Det kan føre til bevisstløshet, kramper, hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall døden.

Eksperimentering med egen kropp

Psykisk har MDMA/ecstasy ofte følger for de nærmeste dagene etter bruk. Da vil humøret ofte være dårligere enn normalt, og mange blir depressive. Over lang tid kan bruk av MDMA/ecstasy få betydning for hjernens regulering av glede, angst, stemningsleie og søvn tolking av sanseinntrykk. Det kan også være fare for langvarige psykiske lidelser som angst, depresjoner og tankeforstyrrelser.

MDMA/ecstasy er et veldig uforutsigbart stoff, og det er uklart hvilke langtidsvirkninger det kan ha. De som bruker stoffene, driver derfor forsøk med sin egen hjerne uten å kjenne utfallet av eksperimentene.

Avhengighet

MDMA/ecstacy kan gi sterk psykisk avhengighet og hyppig bruk over tid vil vanligvis føre til økt toleranse. Det vil si at erfarne brukere må øke dosen for å oppnå samme effekt.

Ved inntak av høye doser over flere dager kan du få fysiske plager og bli utmattet og nedslitt. De hallusinogene virkningene blir redusert eller forsvinner ved gjentatt inntak (toleranse).

Mange bruker beroligende medikamenter for å motvirke angst og depresjonsplager etter bruk av MDMA/ecstasy. Andre bruker hasj og store mengder alkohol for å dempe de negative reaksjonene. Bruk av MDMA/ecstasy gir derfor en betydelig risiko for avhengighet også overfor andre rusmidler.

KILDE: Ung.no