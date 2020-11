De siste 130 av mandagens koronaprøver er analysert

Nyheter

Tidligere tirsdag ble det klart at de var negative, de 100 første analyserte av koronaprøvene fra Nøisomhed mandag.

Tirsdag ettermiddag kom svaret også for resten av de drøyt 230 prøvene. Også alle disse var negative.

- Dette er vi utrolig glade for, sier Britt Rakvåg Roald, assisterende kommunedirektør og med i smittesporingsteamet.

170 nye testet tirsdag

Tirsdag har ytterligere 170 personer avgitt koronaprøver på teststasjonen på Nøisomhed.

- Disse blir analysert tirsdag kveld og onsdag. Vi hører fra mikrobiologen med en gang de finner prøver som er positive, sier Rakvåg Roald.

- Når kan dere begynne å si at dere har fått kontroll på dette utbruddet?

- Vi føler at vi har hatt oversikt en stund. Når flere dager går uten positive svar, så tyder det på at vi er over i en annen fase av utbruddet. Vi holder pusten og håper det fortsetter sånn, sier hun.

Hun opplyser at de kommer til å teste mange også i dagene fremover, men det vil i stor grad gjelde personer som allerede er i karantene.

- Er noen av disse smittet, blir følgene mye mindre fordi de allerede sitter i karantene og ikke har andre nærkontakter enn egen familie.

Alle må sitte karantenetiden ut

Rakvåg Roald minner igjen alle om å følge reglene for smittevern: håndhygiene, avstand og å bli hjemme ved symptomer.

Hun understreker også hvor viktig det er at alle i karantene forblir i karantene tiden ut, også om man har fått negativt prøvesvar. Som kjent kan man være smittet likevel, siden det kan ta flere dager før viruset hos en smittet person er sporbart.