Nyheter

Storbritannia kan godkjenne koronavaksine til uka

Pfizers koronavaksine kan få grønt lys i Storbritannia allerede denne uka, skriver avisa The Telegraph, som siterer kilder i regjeringen.

Avisa får opplyst at britiske helsemyndigheter er i ferd med å begynne en formell godkjennelse av vaksinen og at det britiske helsevesenet NHS er bedt om å forberede seg på vaksinering fra 1. desember.

406 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 32.755 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 406 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 68 flere enn dagen før, men 126 færre enn natt til mandag i forrige uke, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Chris Christie ut mot Trumps valgsøksmål

Republikaneren Chris Christie beskrev i går president Donald Trumps forsøk på å endre utfallet av valget som en «nasjonal flause» og ber Trump erkjenne nederlaget.

– Jeg har vært en av presidentens støttespillere. Jeg har stemt på ham to ganger. Men valg har konsekvenser, og vi kan ikke fortsette å late som at det skjedde noe her som ikke skjedde, sa Christie, som har vært en nær alliert av presidenten.

Flere medier: Tony Blinken blir Bidens utenriksminister

USAs påtroppende president Joe Biden vil ha tidligere viseutenriksminister Tony Blinken som sin utenriksminister, opplyser kilder til Bloomberg. Flere andre har fått lignende opplysninger, deriblant New York Times.

Blinken tjenestegjorde fra 2015 til 2017 som viseutenriksminister under Bill Burr i Obama-regjeringen, og har lenge jobbet med Biden. Han jobbet også like under landets nasjonale sikkerhetsrådgiver fra 2013 til 2015.

Høyt utdannede vil fortsette med hjemmekontor

64 prosent av høyt utdannede ønsker å jobbe hjemmefra også etter koronapandemien, ifølge en undersøkelse. Den er gjennomført av Respons Analyse for Akademikerne, skriver VG.

– Koronakrisen har akselerert en utvikling som vi har sett har vært på gang. Teknologien har gjort at det er større mulighet for fleksibilitet i arbeidsdagen. De høyt utdannede ønsker denne muligheten og har tatt den i bruk tidligere også, sier leder Kari Sollien i Akademikerne.