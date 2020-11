Ordinær skole for elever ved Romsdal videregående fra mandag

Nyheter

– Etter at kommuneoverlegen valgte å stenge Romsdal videregående skole for å få oversikt over smittesituasjonen, har smittesporingsteamet i Molde kommune i dag, søndag 22. november, konkludert med at det nå er kontroll med smitteutbruddet ved skolen. Ingen av elever og ansatte som ble vurdert som nærkontakter har testet positivt for covid-19, opplyser rektor Ivar Rød på skolens hjemmesider søndag ettermiddag.

Romsdal videregående skole vil derfor fra mandag av åpne og arbeide etter gult tiltaksnivå.

– Kommuneoverlegen har konkludert med at det nå skal være trygt for elever og ansatte å komme tilbake til skolen, men at det fortsatt er svært viktig at alle følger smittevernreglene, understreker Rød.

– Dramatisk å måtte stenge skolen Rundt 100 elever har fått beskjed om å gå i karantene – og torsdag kveld sendte rektor Ivar Rød beskjed om at hele Romsdal videregående skole er stengt fredag.

Totalt fem elever ved skolen har fått bekreftet å være smittet av korona. Dette har ført til at seks klasser med over 90 elever til sammen og totalt 23 lærere er satt i karantene.

– Elever som er i karantene vil få hjemmeundervisning gjennom hele karantenetiden, opplyser Rød.

Med unntak av elever som har fått melding fra smittesporingsteamet i Molde om at de er i karantene, skal alle elever ved Romsdal videregående skole møte til vanlig tid mandag.

Tiltaksnivå gult innebærer følgende smittevernregler: