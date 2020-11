Nyheter

Statsministeren taler til Bergen Høyres digitale årsmøte

Bergen Høyre holder digitalt årsmøte. Statsminister Erna Solberg talet på møtet klokken 12.00.

Lysbakken taler til SVs landsstyremøte

SV- leder Audun Lysbakken taler til SVs landsstyremøte klokken 10. Møtet foregår digitalt og kan følges via Zoom. Det er ventet at Lysbakken vil ta opp det rødgrønne samarbeidet etter at både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Jan Bøhler begge har sagt at de foretrekker en regjering med Ap og Sp, uten SV.

Virtuelt G20-toppmøte

Saudi-Arabia, som har formannskapet i G20, gjennomfører et virtuelt toppmøte i stedet for det planlagte fysiske møtet i Riyadh. Internasjonalt samarbeid mot covid-19 og de sosioøkonomiske konsekvensene av pandemien er hovedtemaer.

Portforbud trer i kraft i Tyrkia

Tyrkia innfører nå portforbud i helgene mellom klokken 20 og 10. Målet er å bremse spredningen av koronaviruset i landet. Tyrkia har registrert totalt 421.000 koronatilfeller med symptomer, og 11.700 dødsfall siden pandemien begynte.

Iran stenger ned

Myndighetene i Iran har varslet en omfattende nedstengning av samfunnet, som vil tre i kraft fra lørdag.

Sesongåpning på Beitostølen

Sesongåpning på Beitostølen: 10 km klassisk kvinner 09.00, 15 km klassisk menn 11.00.